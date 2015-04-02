فوائد وأضرار ممارسة الرياضة قبل العلاقة الحميمة

فوائد ممارسة الرياضة قبل العلاقة الحميمة

ممارسة الرياضة أحد أهم الأنشطة اليومية التى تضمن للجسم النشاط الدائم، والتمتع بالصحة، وممارسة التمارين الرياضية قبل العلاقة الحميمة أحد أهم النصائح التى يوجهها الأطباء للمتزوجين، للحفاظ على لياقتهم البدنية، إضافة للتمتع بصحة إنجابية جيدة.

الدكتور وجيه عوض استشارى العظام، أكد على أهمية ممارسة الرياضة قبل العلاقة حميمة بفترة كافية قد تزيد عن الساعة، مما يعطى للجسم القدرة على الحركة والنشاط، ويساعد على تدفق الدم فى أنحاء الجسم كافة، كما أن الرياضة الخاصة بمنطقة البطن والخصر لدى السيدات تساعد على تخلصهن من الوزن الزائد، والتخلص من الدهون المتراكمة على المبايض، وتزيد من قوة الرحم والأعضاء التناسلية،وتساعدهن على تحسين أدائهن الجنسى وعدم الشعور بالإرهاق السريع أو الخمول.

وبالنسبة للرجل، فممارسة الرياضة قبل العلاقة الحميمة أمر بالغ الأهمية، لأنه يساعد على تفتيح مسام الجسم والشعور بالحيوية، كما يساعد على تدفق الدم للعضو الذكرى فيقوى الانتصاب، ويحسن من قدرات الرجل البدنية، كما تمارين البطن تقوى عضلاتها، وكذلك تمارين الضغط تقوى قدرة الرجل على الأداء الجنسى النشط.

أضرار ممارسة الرياضة قبل العلاقة الحميمة

فيما ترى الدكتورة بسمة كمال أخصائية العلاج الطبيعى والسمنة أن هناك بعض الأضرار لممارسة الرياضة قبل العلاقة الحميمة، وأن زيادة معدل النشاط البدنى والجهد العضلى قد يتسبب فى اصابة الرجل والمرأة بالشد العضلى أثناء العلاقة الجنسية، أو بعض الآلام المتفرقة بالجسم، لذا لابد من الانتظام فى ممارسة الرياضة بشكل يومى، ودون انقطاع مفاجئ، مع الحرص على ممارستها قبل العلاقة بما يزيد عن الساعة.

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