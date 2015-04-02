فتح باب الترشح لانتخابات نادي القضاة 11 إبريل .. والزند يعلن ترشحه

أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، فتح باب الترشح لانتخابات القضاة من 11 حتى إبريل 16، على أن تجرى الانتخابات 29 مايو المقبل. .

وقال المستشار حمدى معوض عبدالتواب، عضو مجلس إدارة النادى لـ«المصرى اليوم»، الأربعاء، إن «الزند أعلن في بداية الاجتماع عدم ترشحه إلا أن جميع رؤساء أندية الأقاليم، وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر، وعدد كبير من القضاة، وأعضاء النيابة العامة الحضور رفضوا مغادرة النادي إلا بعد إعلان الزند ترشحه، معبرين عن حاجة القضاة له في الفترة القادمة، فامتثل لرغبتهم، وأعلن ترشحه للانتخابات».

وأضاف «عبدالتواب» أنه «تمت مناقشة القضاة في مشروعات الإسكان المقدمة لهم، وأكد الزند لهم أنه لن يضار أي قاض في مشروعات الإسكان في عهد مجلس الإدارة الحالي». .

وتابع أنه «بالنسبة لمشروع العلاج تواصل مع كافة القيادات القضائية، وقيادات الدولة على رأسها المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء لإنهاء الأزمة في أقرب وقت». .