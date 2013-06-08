مدرب حراس الأهلي يحذر إكرامي قبل مواجهة زيمبابوي

حذر طارق سليمان مدرب حراس الأهلي شريف إكرامي حارس الفريق الأحمر من الكرات العرضية في مواجهة زيمبابوي يوم الأحد.

وتستضيف زيمبابوي الفراعنة يوم الأحد في الجولة الرابعة من تصفيات مونديال 2014.

وتعرض عبد الواحد السيد حارس الزمالك للإصابة يوم الجمعة ليخرج من قائمة الفراعنة، وتصبح مشاركة إكرامي مؤكدة بنسبة تقترب من 100%.

وقال سليمان لـFilGoal.com: "على إكرامي أن يتعامل بحذر مع الكرات العرضية للاعبي زيمبابوي، حيث أنهم يجيدون استغلال هذه الكرات ويتداخلون بقوة مع حارس المرمى".

وتابع "على إكرامي أن يتخلص من الكرات العرضية بسرعة، ولكني لا أشعر بالقلق عليه من التسديدات البعيدة أو الانفرادات".