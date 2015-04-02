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اليوم .. استكمال محاكمة 23 متهمًا بأحداث السفارة الأمريكية الثانية

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اليوم .. استكمال محاكمة 23 متهمًا بأحداث السفارة الأمريكية الثانية اليوم .. استكمال محاكمة 23 متهمًا بأحداث السفارة الأمريكية الثانية


> تستكمل، اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 23 متهمًا في أحداث السفارة الأمريكية الثانية والتي وقعت في 22 يوليو 2013.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين، وعبد الرحمن صفوت الشربينى، بسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها “التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجنى عليه عمرو عيد عبد النبى وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين”.

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