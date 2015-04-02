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باستوري يفضل البقاء مع سان جيرمان عن الانتقال لروما

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باستوري يفضل البقاء مع سان جيرمان عن الانتقال لروما باستوري يفضل البقاء مع سان جيرمان عن الانتقال لروما

يفضل خافيير باستوري لاعب باريس سان جيرمان البقاء مع فريقه خلال الموسم المقبل عن الرحيل إلى إيطاليا والانضمام إلى روما في الصيف المقبل.

بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن باستوري سوف ينتقل إلى روما بسبب علاقته الجيدة بالمدير الرياضي والتر ساباتيني، حيث كان سببا رئيسيا في ضمه لصفوف باليرمو في عام 2009.

ويمتلك اللاعب الفرنسي تعاقدا مع أثرياء باريس حتى صيف عام 2016، أي أن بإمكانه التوقيع لأي فريق والانتقال إليه مجانا في يناير المقبل.

ولكن أكد باستوري في تصريحاته لصحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية رغبته في البقاء مع سان جيرمان حتى نهاية تعاقده.

وأضاف"بالطبع لدي علاقة جيدة مع ساباتيني، وأحترمه كثيرا، لكن في الوقت الحالي أنا مستمر مع سان جيرمان".

وأكمل "بعد نهاية الموسم سوف أتخذ القرار الأفضل بالنسبة لي، لكن أنا واثق من البقاء".

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