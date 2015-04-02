محامي وزارة المالية يتلقى تهديدات للتخلي عن قضية نيمار

(إفي): تلقى محامي الدولة الذي يدافع عن حقوق وزارة المالية الإسبانية في قضية المخالفات المفترضة في صفقة انتقال البرازيلي نيمار من فريق سانتوس لبرشلونة تهديدات تليفونية للتخلي عن مهامه، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وقالت إذاعة (كادينا سير) أن المحامي ادموندو بال تلقى مكالمة "من رجل حذره من التدخل في شئون الكرة وتحدث عن زوجته بنبرة عدائية وذكر أسماء بعض لاعبي البرسا".

يشار إلى أن القضية تشمل رئيس برشلونة الحالي جوزيب بارتوميو ونظيره السابق ساندرو روسيل والنادي نفسه كمتهمين.

يذكر أن النيابة طالبت في 23 من الشهر الماضي بالسجن عامين لبارتوميو وستة لروسيل وغرامة بقيمة 62.6 مليون يورو على برشلونة بتهمة التزوير الضريبي المفترض في صفقة اللاعب البرازيلي.