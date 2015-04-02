أستاذ جراحة يوضح أسباب مرض الكساح الذى يصيب الأطفال

الكساح مرض يصيب عظام الأطفال نتيجة نقص نسبة أملاح الكالسيوم والفسفور المترسبة، ولتوضيح ماهية الكساح، يجب أولاً معرفة أن العظام تتكون من شبكة من البروتينات يترسب عليها بلورات أملاح الكالسيوم والفسفور والأملاح الأخرى، لكن بنسب أقل، وهذه البلورات تترابط مع بعضها مما يعطى العظام القوة والصلابة التى تتميز بها، فيتمكن الإنسان من الحركة والمشى دون أن يحدث إعوجاج أو أن تنكسر بسهولة.

وكشف الدكتور خالد عمارة، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، أن الكساح يظهر فى الأطفال فى صورة تشوهات بالعظام مثل اعوجاج الركبتين وزيادة سمك أطراف العظام أو بروز بعض العظام فى منطقة الصدر نتيجة الليونة الزائدة، كما يتأخر الطفل فى المشى أو يمشى بطريقة غير طبيعية مع بعض التشوهات فى العمود الفقرى فى الحالات الشديدة.

وتابع عمارة أن أسباب الكساح فى الأطفال يمكن أن تنجم عن نقص الغذاء الصحى الذى يحتوى على المعادن والبروتينات والفيتامينات مثل البيض واللبن والجبن، أو بسبب نقص التعرض للشمس، مما يؤثر على تصنيع فيتامين "د" بالجسم، وهو الفيتامين المسئول عن ترسيب الكالسيوم بالعظام ونقله من الدم الى العظام.

أمراض الجهاز الهضمى قد تسبب الكساح

>ومن أسباب الكساح أيضا: الإصابة ببعض أمراض الجهاز الهضمى التى تؤثر سلبيا على امتصاص الأملاح والبروتينات والفيتامينات ما يحرم الجسم منها، وأيضا بسبب بعض أمراض الكبد والتى تؤثر على عمليات الأيض والبناء وتحويل فيتامين "د" إلى مادة نشطة وفعالة بالجسم، أو نتيجة بعض أمراض العظام التى تجعل العظام لا تتقبل الكالسيوم و فيتامين "د" المتواجدين بالدم.

ولفت أستاذ جراحة العظام إلى أن هناك أمراضا أخرى يمكن أن تتشابه مع مرض الكساح مثل إصابات الأعصاب والمخ أو بعض أمراض هشاشة العظام مثل العظام الزجاجية أو أمراض التقزم، وأمراض مراكز النمو مثل الإكندروبلازيا أو بعض العيوب الخلقية أو عيوب تطور العظام مثل مرض بلاونت، الذى يتسبب فى اعوجاج للعظام، فيما يشبه اعوجاج مرض الكساح بينما يكون بسبب بطء جزئى فى أحد مراكز النمو.

ويجب ملاحظة أن بعض الأطفال الطبيعيين يكون لديهم اعوجاج بسيط بالساقين بين سن السنة والسنتين ونصف السنة، وهذا يتحسن من نفسه دون أى تدخل، مشيرا إلى أن تشخيص الكساح وتمييزه عن الأمراض الأخرى يعتمد على الفحص الطبى والأشعّة وتحاليل الدم لتقييم نسبة الكالسيوم والفسفور وإنزيم الفوسفاتيز القلوى، وغيره من الفحوصات لتقييم وظائف الجسم حسب التشخيص المبدئى، كما يمكن فى بعض الحالات الاحتياج إلى أشعات أكثر تعقيدا.

وأضاف الدكتور خالد عمارة أن العلاج يتكون من جزئين فى حالات الكساح: علاج دوائى لاستعادة قوة العظام وتكلسها، وعلاج جراحى لإصلاح الاعوجاج والتشوهات المتبقية بالعظام بعد تحسين قوتها، وعادة لا يتم عمل أى جراحة قبل سن سنتين ونصف السنة، لافتا أن الجراحات فى هذه الحالات تكون بسيطة إذا تم إجراؤها مبكرا، حيث يتم إصلاح الاعوجاج مع عمل جبس لبضعة أسابيع.

واستطرد عمارة "لكن اعوجاج العظام فى كبار السن يستلزم جراحات أكبر مع استعمال تثبيت داخلى أو خارجى بالشرائح أو المسامير حسب الحالة وتطورها، ويتم تحديد السن المناسب للتدخل ونوعه ونسبة النجاح بواسطة طبيب جراحة العظام المتخصص فى عظام الأطفال وإصلاح التشوهات.

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