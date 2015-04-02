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العسل وحبة البركة خليط القدرة الجنسية والخصوبة للرجال

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العسل وحبة البركة خليط القدرة الجنسية والخصوبة للرجال العسل وحبة البركة خليط القدرة الجنسية والخصوبة للرجال
لا شك أن العسل علاج لأصعب الأمراض، وخاصة تلك التى تتعلق بالخصوبة وزيادة القدرة والرغبة الجنسية، وبعض الإضافات على العسل النقى تضاعف من فوائده، ولعل أهم هذه الإضافات "حبة البركة" المفيدة.

فوائد خليط العسل بحبة البركة


>الدكتورة نيفين رضا، أخصائية الباطنة، أكدت أن خليط العسل وحبة البركة السوداء أحد أهم الوصفات، التى يمكن تناول ملعقتين كبيرتين يوميا منها صباحًا ومساء، للحد من مشكلات الخصوبة وزيادة القدرة الجنسية والإنجابية، فالعسل يزيد من نشاط الجسم وطاقته، ويعزز قدرة الرجل الجنسية بشكل خاص، وإضافة حبة البركة السوداء عليه تضاعف من فوائده.

وحسبما توضح نيفين، فحبة البركة تحتوى عناصر هامة للجسم وزيادة طاقته، كما يحتوى على النيجيلون وهى مادة مفيدة وساحرة ومكون أساسى لتعزيز طاقة الجسم، وزيادة سريان الدم فى الجسم وتدفقه للقلب وأعضاء الجسم كافة، مما يحسن من معدلات الجهد والطاقة.
>فوائد العسل بحبة البركة للرجال

وطحن حبة البركة وإضافتها على العسل، يعد خليطا سحريا لمقاومة آثار الضعف الجنسى لدى الرجال بكافة أشكاله، ويقلل ضعف الانتصاب، ويزيد من القدرة الجنسية، ويعالج مشاكل السائل المنوى وحركة الحيوان المنوى، ويساعد على تحسين وظائف المخ، والتى بالتبعية تتحسن من خلالها وظائف الجسم بشكل عام، وأهمها ما يتعلق بالخصوبة والقدرة الإنجابية.

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