بدء امتحانات كليات الآداب والحقوق والتجارة 23 مايو بجامعة الإسكندرية

وافق مجلس جامعة الإسكندرية فى جلسته المنعقدة برئاســة الدكتور رشدى زهران المكلف بتسيير أعمال الجامعة، وحضور هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، على بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2014/2015 بكليات الآداب والحقوق والتجارة اعتباراً من يوم 23 مايو 2015، ويمكن لباقى الكليات بدء الامتحانات وفقاً لظروف كل كلية بشرط ألا تبدأ الامتحانات قبل 23 مايو 2015، وأكد مجلس جامعة الإسكندرية على ضرورة إعلان جداول الامتحانات بجميع كليات الجامعة قبلها بوقت كافٍ، واتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات فى سهولة ويسر.

وأشار هانى المسيرى محافظ الإسكندرية إلى أنه تم الاتفاق مع شركة مايكروسوفت العالمية لميكنة المحافظة وذلك فى أسرع وقت ممكن ودعا المحافظ إلى مراعاة احتياجات الشركات الصناعية فى موضوعات الرسائل العلمية، واقترح تنظيم دورات تأهيلية بالتعاون مع الجامعة لتأهيل حملة الماجستير والدكتوراه للحصول على فرص عمل مناسبة وفقاً لتخصصاتهم ووضع خطط مدروسة لحل مشكلة محو الأمية ضمن "برنامج ما ينفع الناس" يشارك فيه طلاب الجامعة لمحو الأمية بحلول 2020.

وأضاف المحافظ أنه تم الاتفاق أيضاً مع بنك الطعام للقضاء على الجوع بحلول عام 2020، كما اقترح تجميع الأنشطة المختلفة داخل المحافظة تحت مسمى مهرجان الثقافة يتضمن معارض للكتاب وعروض مسرحية وترويج للمحافظة سياحياً ودعوة السفارات والهيئات المختلفة للمشاركة فى المهرجان المقترح.