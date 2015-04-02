أخبار عاجلة

"مدبولي" ومحافظ سوهاج يُسلمان عقود وحدات الإسكان لمستحقيها -
محافظ المنيا يشهد عقد قران فتاة يتيمة بمؤسسة البنات.. صور -
المنيا تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. اليوم -
"مدبولي" يوجه بالبدء في تنفيذ "هايبر وسينما" بمدينة سوهاج الجديدة -
لليوم الثاني.. تواصل فاعليات المؤتمر السنوي للمرور -
ألمانيا: 1.169 مليار يورو لضحايا الحرب السورية -
رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري -
إيمان.. انفصلت عن شقيق «الأطرش» بسبب رقصة وتركت الفن من أجل «ألماني» -
نعمان عاشور.. رائد مسرح الفقراء على طريقة «الكوميديا السوداء» -
8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بدء امتحانات كليات الآداب والحقوق والتجارة 23 مايو بجامعة الإسكندرية

Google+ Print
بدء امتحانات كليات الآداب والحقوق والتجارة 23 مايو بجامعة الإسكندرية بدء امتحانات كليات الآداب والحقوق والتجارة 23 مايو بجامعة الإسكندرية
وافق مجلس جامعة الإسكندرية فى جلسته المنعقدة برئاســة الدكتور رشدى زهران المكلف بتسيير أعمال الجامعة، وحضور هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، على بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2014/2015 بكليات الآداب والحقوق والتجارة اعتباراً من يوم 23 مايو 2015، ويمكن لباقى الكليات بدء الامتحانات وفقاً لظروف كل كلية بشرط ألا تبدأ الامتحانات قبل 23 مايو 2015، وأكد مجلس جامعة الإسكندرية على ضرورة إعلان جداول الامتحانات بجميع كليات الجامعة قبلها بوقت كافٍ، واتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات فى سهولة ويسر.

وأشار هانى المسيرى محافظ الإسكندرية إلى أنه تم الاتفاق مع شركة مايكروسوفت العالمية لميكنة المحافظة وذلك فى أسرع وقت ممكن ودعا المحافظ إلى مراعاة احتياجات الشركات الصناعية فى موضوعات الرسائل العلمية، واقترح تنظيم دورات تأهيلية بالتعاون مع الجامعة لتأهيل حملة الماجستير والدكتوراه للحصول على فرص عمل مناسبة وفقاً لتخصصاتهم ووضع خطط مدروسة لحل مشكلة محو الأمية ضمن "برنامج ما ينفع الناس" يشارك فيه طلاب الجامعة لمحو الأمية بحلول 2020.

وأضاف المحافظ أنه تم الاتفاق أيضاً مع بنك الطعام للقضاء على الجوع بحلول عام 2020، كما اقترح تجميع الأنشطة المختلفة داخل المحافظة تحت مسمى مهرجان الثقافة يتضمن معارض للكتاب وعروض مسرحية وترويج للمحافظة سياحياً ودعوة السفارات والهيئات المختلفة للمشاركة فى المهرجان المقترح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365