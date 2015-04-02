أخبار عاجلة

"مدبولي" ومحافظ سوهاج يُسلمان عقود وحدات الإسكان لمستحقيها -
محافظ المنيا يشهد عقد قران فتاة يتيمة بمؤسسة البنات.. صور -
المنيا تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. اليوم -
"مدبولي" يوجه بالبدء في تنفيذ "هايبر وسينما" بمدينة سوهاج الجديدة -
لليوم الثاني.. تواصل فاعليات المؤتمر السنوي للمرور -
ألمانيا: 1.169 مليار يورو لضحايا الحرب السورية -
رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري -
إيمان.. انفصلت عن شقيق «الأطرش» بسبب رقصة وتركت الفن من أجل «ألماني» -
نعمان عاشور.. رائد مسرح الفقراء على طريقة «الكوميديا السوداء» -
8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مسلحون يهاجمون مقرات حكومية في المكلا جنوب شرق اليمن واشتباكات عنيفة مع الأمن القومي

Google+ Print
مسلحون يهاجمون مقرات حكومية في المكلا جنوب شرق اليمن واشتباكات عنيفة مع الأمن القومي مسلحون يهاجمون مقرات حكومية في المكلا جنوب شرق اليمن واشتباكات عنيفة مع الأمن القومي

هاجمت عناصر مسلحة يعتقد انتماؤها لتنظيم القاعدة فجر اليوم الخميس عدة مقرات حكومية وعسكرية ومصارف بنكية في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن.

وبحسب مصادر صحفية من المكلا، فإن اشتباكات عنيفة تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة تشهدها المدينة في عدة مواقع منها محيط القصر الرئاسي ومبنى المحافظة، والسجن المركزي، والأمن القومي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اشتباكات عنيفة تدور في الوقت الراهن بين مسلحين يعتقد انتماؤهم لتنظيم القاعدة وبين قوات الجيش، في محيط تلك المقرات.

وأكدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن المسلحين هاجموا السجن المركزي، وقيادة المنطقة العسكرية الثانية، والدفاع الساحلي، وأن هناك أنباء عن تهريب أعداد كبيرة من السجناء من ضمنهم عناصر تابعة لتنظيم القاعدة من داخل السجن المركزي بعد شن هجمات عنيفة عليه.

وتشهد المكلا في الوقت الراهن انفلاتا أمنيا كبيرا، حيث يسمع دوي الانفجارات وإطلاق الأعيرة النارية في عدد من المناطق بداخلها.

د ب أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا