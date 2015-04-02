مسلحون يهاجمون مقرات حكومية في المكلا جنوب شرق اليمن واشتباكات عنيفة مع الأمن القومي

هاجمت عناصر مسلحة يعتقد انتماؤها لتنظيم القاعدة فجر اليوم الخميس عدة مقرات حكومية وعسكرية ومصارف بنكية في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن.

وبحسب مصادر صحفية من المكلا، فإن اشتباكات عنيفة تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة تشهدها المدينة في عدة مواقع منها محيط القصر الرئاسي ومبنى المحافظة، والسجن المركزي، والأمن القومي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اشتباكات عنيفة تدور في الوقت الراهن بين مسلحين يعتقد انتماؤهم لتنظيم القاعدة وبين قوات الجيش، في محيط تلك المقرات.

وأكدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن المسلحين هاجموا السجن المركزي، وقيادة المنطقة العسكرية الثانية، والدفاع الساحلي، وأن هناك أنباء عن تهريب أعداد كبيرة من السجناء من ضمنهم عناصر تابعة لتنظيم القاعدة من داخل السجن المركزي بعد شن هجمات عنيفة عليه.

وتشهد المكلا في الوقت الراهن انفلاتا أمنيا كبيرا، حيث يسمع دوي الانفجارات وإطلاق الأعيرة النارية في عدد من المناطق بداخلها.

د ب أ