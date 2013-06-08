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عمال "بتروجاس" يهددون بمقاضاة وزيري البترول والداخلية

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عمال "بتروجاس" يهددون بمقاضاة وزيري البترول والداخلية عمال "بتروجاس" يهددون بمقاضاة وزيري البترول والداخلية

كتب : شادي أحمد منذ 26 دقيقة

أكد فاروق عبد المجيد، أحد عمال حزب عمال تحت التأسيس، أنه تم الاتفاق بين أكثر من 280 عامل في شركة بتروجاس لرفع دعوى قضائية ضد وزيري البترول شريف هدارة، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، بعد إلقاء القبض على عدد من عمال مصنع أسمنت حلوان، أثناء تظاهرهم أمام الشركة.

وأوضح عبد المجيد في تصريحات لـ"الوطن"، أن العمال يطالبون وزير البترول بتنفيذ تشغيل المصنع بعد أن توقف المصنع بسبب نقص المازوت والسولار مما تسبب في خسائر تصل إلى مليون جنيه أسبوعيا، وكذلك تأسيس لائحة موحدة لشركات البترول تابعة لوزارة البترول، خاصة أن القطاع يشهد تعيينات بأوامر سيادية رغم عدم قانونيتها.

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