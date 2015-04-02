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غلق مطلع كوبرى أكتوبر بـ«سراي الجزيرة» للقيام بأعمال صيانة وإحلال

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غلق مطلع كوبرى أكتوبر بـ«سراي الجزيرة» للقيام بأعمال صيانة وإحلال غلق مطلع كوبرى أكتوبر بـ«سراي الجزيرة» للقيام بأعمال صيانة وإحلال

أغلنت الإدارة العامة للمرور، في الساعات الأولي من صباح الخميس، غلق مطلع الكوبرى بشارع سراى الجزيرة بسبب أعمال صيانة أعلى الكوبرى في الاتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة، وذلك بعد مطلع شارع سراى الجزيرة، على أن تكون الأعمال اعتباراً من الساعة 12 صباح اليوم الخميس، وحتى الساعة 6 من صباح الأحد الموافق 5 أبريل 2015.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن الأعمال ستكون مقسمة على 3 مراحل لمراعاة عدم تعطيل حركة سير السيارات أثناء أعمال الصيانة.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور بالمنطقة.

 

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