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القبض على شقيقين بحوزتهما 10 كيلو بانجو وبندقية خرطوش بإدفو شمال أسوان

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القبض على شقيقين بحوزتهما 10 كيلو بانجو وبندقية خرطوش بإدفو شمال أسوان القبض على شقيقين بحوزتهما 10 كيلو بانجو وبندقية خرطوش بإدفو شمال أسوان
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة إدفو بمحافظة أسوان، مساء أمس الأربعاء، من ضبط شخصين شقيقين، بحوزتهما 10 كيلو من نبات البانجو المخدر، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات.

تلقى اللواء محمد مصطفى عبد العال، مدير أمن أسوان، إخطارا من العميد أسعد الذكير، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بوصول معلومات للعقيد محمد عبد اللاه رئيس فرع البحث بشمالى أسوان، عن قيام عاطلين شقيقين، بالاتجار فى المواد المخدرة عن طريق تخزين كمية كبيرة منها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، تمكنت قوة أمنية شارك فيها النقيب عبد الله قاعود معاون مباحث مركز شرطة إدفو، من القبض على "ممدوح.ع.ع" وشهرته "فايز الطويل"، وشقيقه "محمود" عاطلان، ومقيمان بندر إدفو.

وعثر بحوزتهما على 3 لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر، وزنت حوالى 10 كيلو جرامات، بقصد الاتجار، وسلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش، وبها عدد 4 طلقات من ذات العيار، ومبلغ مالى 330 جنيها حصيلة تجارتهما الأثمة.

جار تحرير المحضر اللازم للواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

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