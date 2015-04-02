براءة خادمة عقب استئنافها على حبسها 3 سنوات لاتهامها بسرقة مصوغات ذهبية

قضت جنح مستأنف مصر القديمة، أمس الأربعاء، ببراءة خادمة، بعد استئنافها على حكم حبسها 3 سنوات مع الشغل، لاتهامها بسرقة مصوغات ذهبية من منزل بمصر القديمة.

وتعود تفاصيل القضية التى حملت رقم 2132 لسنة 2015، حينما فوجئت مالكة منزل باختفاء مبلغ 20 ألف جنيه ومصوغات ذهبية خاصة بها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

>وكشفت تحريات مباحث قسم شرطة مصر القديمة، أن هناك 4 خادمات داخل هذا المنزل، وهم كل من "ك.م"، و"هـ.م"، و"هـ.ص"، و"هـ.ح"، تتراوح أعمارهن ما بين 25 : 35 سنة.

وبمواجهة النيابة لهن بتهمة السرقة، أنكرن أى صلة لهن بارتكاب الواقعة، فأمرت النيابة بحسبهن على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهن فى الميعاد القانونى، ثم أمرت بإحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنح.

وتغيرت أقوال المتهمات الأربع أمام قاضى محكمة الجنح المستشار محمد السحيمى، فاتفقت 3 منهن على أقوال واحدة، والرابعة اختلفت معهن فى اعترافاتها، الأمر الذى دفع المحكمة لاعتبارها أنها المتهمة الحقيقية لعملية السرقة، عقب سماع كل المتهمات وصاحبة المنزل والدفاع، فقضت هيئة المحكمة بحبسها لاتهامها بالسرقة 3 سنوات مع الشغل إلى أن ألغت جنح مستأنف مصر القديمة، أمس الأربعاء، هذا الحكم.