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مباحث القاهرة تضبط 4 متهمين بحوزتهم أسلحة خرطوش و15 طلقة نارية

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مباحث القاهرة تضبط 4 متهمين بحوزتهم أسلحة خرطوش و15 طلقة نارية مباحث القاهرة تضبط 4 متهمين بحوزتهم أسلحة خرطوش و15 طلقة نارية
تمكن النقيب ترك عبد الحكيم ترك الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة القديمة وبصحبته القوة المرافقة من القبض على "حسن.ع.م" 48 سنة عاطل، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12مم و2 طلقة من العيار" بقصد الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 273 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكن النقيب محمد أشرف حلمى الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "محمد.س.م" 42 سنة حارس عقار، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 16مم، و8 طلقات من العيار" بقصد الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 17/587 لسنة 2015م جنايات القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكن النقيب باسم أشرف ناصرى الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المطرية وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "حماد.س.ح" 42 سنة عاطل، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12مم و3 طلقات من العيار" بقصد الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 588 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكن النقيب أيمن محمد عبد الحافظ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة بولاق وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "أشرف.ع.ع" 24 سنة عاطل، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12مم، و2 طلقة من العيار" بقصد الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 154 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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