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ضبط صاحب شركة بحوزته 12 ألف شريحة محمول وأجهزة فك شفرات بالموسكى

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ضبط صاحب شركة بحوزته 12 ألف شريحة محمول وأجهزة فك شفرات بالموسكى ضبط صاحب شركة بحوزته 12 ألف شريحة محمول وأجهزة فك شفرات بالموسكى
ألقى رجال مباحث المصنفات بالقاهرة القبض على صاحب شركة اتصالات بمنطقة الموسكى، وبحوزته 12 ألف شريحة محمول مخالفة وأجهزة فك شفرات فى مخزن تابع للشركة.

كانت وردت معلومات للعميد مازن عبد الشافى رئيس مباحث المصنفات بالعاصمة، تفيد تخزين "أ.ع" صاحب شركة اتصالات، شرائح محمول مخالفة للقانون، وأجهزة فك شفرات داخل مخزن شركته بالموسكى، وخرجت قوة من المصنفات وألقت القبض عليه وبحوزته 12 ألف شريحة محمول، وتبين أنه يقوم بتسجيلها ببطاقات رقم قومى موجودة لديه، وأصحابها غير معروف أسمائهم "يشتبه فى تزويرها"، فتحرر عن ذلك المحضر رقم 2110 جنح الموسكى وتولت النيابة التحقيق.

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