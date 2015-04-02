المنوفية تحتفل بيوم اليتيم بحضور نجم ستار أكاديمى 2014

تنظم محافظة المنوفية بالتعاون مع جمعية الاورمان احتفالا بيوم اليتيم وذلك تحت رعاية الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية يوم الجمعة الموافق 3 إبريل بقرية فينيسيا السياحية بشبين الكوم، وبحضور الفنان محمد شاهين نجم ستار أكاديمى 2014.

وأوضح عادل درغام مدير جمعية الاورمان بالمنوفية أنه سيتم تكريم12 من الأمهات المثاليات و15 من الأيتام من حفظة القرآن الكريم و15 طفل من الأيتام المتفوقين علميا فى المراحل الدراسية المختلفة والأب المثالى وسيتم تقديم هدايا مادية وعينية لهم، كما سيتم عمل مسابقات بين الأطفال يصاحبها توزيع هدايا رمزية.

وأضاف مدير جمعية الأورمان أنه سيتم تنظيم حفل زفاف جماعى لعدد 5 عرائس أيتام وسيتم تقديم مبلغ مالى قدره 3000 جنيه لكل عروس.

وأعرب الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، عن سعادته البالغة بالاحتفال مع الأطفال بهذا اليوم مشيدا بجهد الجمعيات الأهلية والشئون الاجتماعية فى رعاية الأيتام بالمحافظة، ومؤكدا على عظم أجر كل من يعمل فى هذا المجال.

وأشار درغام إلى أن هذا الاحتفال يأتى فى إطار احتفالات محافظات الجمهورية بيوم اليتيم العالمى باعتباره احتفال سنوى يقام فى أول جمعة من شهر إبريل بمشاركة متطوعين يستضيفون الأطفال ويشاركونهم يومهم هذا لقضاء يوم كامل ملىء بالحب ومفعم بالحيوية والنشاط.