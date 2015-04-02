بالصور.. قصر ثقافة أسوان يحتضن احتفالية "شباب مصر" بيوم اليتيم

نظمت مؤسسة شباب مصر للتنمية بمحافظة أسوان، مساء أمس الأربعاء، حفلاً بقصر ثقافة أسوان، بمناسبة يوم اليتيم.

حضر الحفل اللواء محمد بركات رئيس مدينة أسوان، ومحمد حواتى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، وإبراهيم جاد الرب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة فى أسوان، والدكتور عبد الحى محمد مستشار التنمية بالمؤسسة.

تضمن الحفل تقديم عروض كورال من قبل الأطفال الأيتام، وفقرات فنية وغنائية ومسرحية، وفى ختام الحفل قامت المؤسسة بتكريم عدد من الصحفيين المشاركين.



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جانب من احتفالية يوم اليتيم



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كبار شخصيات الحضور



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الأمهات والأطفال الحاضرين للحفل



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فقرات استعراضية وراقصة للأطفال



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مقدمة الحفل بقصر ثقافة أسوان



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توزيع شهادات تقدير على الصحفيين المكرمين