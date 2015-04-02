للمرة الأولى فى التاريخ.. القطب الجنوبى يسجل 15 درجة مئوية

ذكرت شبكة "سى إن إن" أن القارة القطبية الجنوبية سجلت ما يعتقد أنه أعلى درجة حرارة تم تسجيلها فى التاريخ، بعد وصولها لـ63.5 درجة فهرنهايت (15.5 درجة مئوية) بحسب مركز "the weather underground".

وأضافت الشبكة الأمريكية أنه قد تكون درجة الحرارة هذه عادية بالنسبة لجو ربيعى بالنسبة للكثيرين، إلا أنه وفى القارة الجنوبية المتجمدة فإن مثل هذه الحرارة تعتبر أمرا كبيرا، يلقى الضوء على حجم الاحتباس الحرارى ومعدلات ارتفاع حرارة العالم وتأثيرها على الحياة والمناخ بكوكب الأرض.

وبعد معدلات الحرارة المسجلة يستعد فريق متخصص لزيارة المواقع التى التقطت فيها درجات الحرارة وسلامة الأجهزة المستخدمة، ليتم بعد ذلك تحضير تقرير موسع يرفع إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة.