المعارضة السورية المسلحة تسيطر على الحدود مع الأردن

سيطرت مجموعات من المعارضة السورية بدعم من الجناح السوري لتنظيم القاعدة، الاربعاء على اخر معبر برى مع الأردن كان لا يزال بين أيدى قوات النظام السورى لتسيطر عمليا على الحدود، حسب ما اعلن المرصد السورى.

كما دخل مقاتلو تنظيم "داعش" الاربعاء للمرة الاولى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق وسيطروا على قسم كبير منه.

وقال المرصد السورى لحقوق الانسان ان "الطيران المروحى السورى قصف بالبراميل المتفجرة اماكن قرب منطقة معبر نصيب عقب سيطرة الوية مقاتلة وجبهة النصرة "تنظيم القاعدة فى بلاد الشام" على المعبر الحدودى بين الأراضى السورية والأردنية".

واضاف "بذلك فان قوات النظام خسرت اخر تواجد لها فى معبر رسمى مع الأردن".

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