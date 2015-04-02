واقعة غريبة..حكم تركى يطرد 15 لاعبا فى نهاية مباراة بدورى الدرجة الثانية

أشهر حكم تركى بطاقات حمراء لـ15 لاعبًا خلال مباراة أُقيمت بمحافظة مانيسا بغربى تركيا بين فريقى "ياغجيلار" و"حمزة بكلى"، فى إطار منافسات بطولة دورى الدرجة الثانية بالبلاد.

وذكرت وكالة تركية، أمس الأربعاء، أن الحكم اضطر لإشهار هذا الكم الكبير من البطاقات الحمراء عقب نشوب اشتباكات بين لاعبى الفريقين أثناء تنفيذ إحدى الركلات الحرة فى الدقيقة الـ89 من عمر المباراة.

وحينما وقعت الاشتباكات كان فريق ياغجيلار متقدمًا بهدف لصالحه، وبعد تهدئة اللاعبين وإنهاء الاشتباك بينهم أقدم حكم الساحة "ياسين صايغيلى" على إشهار البطاقة الحمراء لسبعة لاعبين من فريق ياغجيلار، ولثمانية آخرين من فريق حمزة بكلى، ثم أوقف المباراة بعدها.

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