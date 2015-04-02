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الأقباط يبدأون زيارة القدس اليوم و"الأرثوذكسية" تجدد رفضها للسفر

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الأقباط يبدأون زيارة القدس اليوم و"الأرثوذكسية" تجدد رفضها للسفر الأقباط يبدأون زيارة القدس اليوم و"الأرثوذكسية" تجدد رفضها للسفر
تبدأ اليوم الخميس أولى رحلات الأقباط لزيارة الأماكن المقدسة بالقدس، حيث يتوجه قرابة 5 آلاف قبطى إلى فلسطين، على متن طائرات شركتى للطيران، وتستمر الرحلات حتى صباح الجمعة.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ، موقف الكنيسة من زيارة القدس ثابت وهو عدم زيارة القدس وهناك عقوبات كنسية لمن يخالف القرار، وتشمل حرمانا كنسيا من التناول وصوم وتدريبات روحية.
>ومن جانبه، قال صبرى راغب، صاحب شركة سياحةإن رحلة الأقباط إلى القدس تستغرق أسبوعا كاملا، وستكون على مجموعات وتبدأ الزيارات رسميا فى الأحد المقبل - أحد الشعانين- وهو الأحد السابق لعيد القيامة، وتستمر أسبوعا ، مشيرا إلى أن عدد المسافرين هذا العام قرابة 5 آلاف قبطى.

وأكد راغب أن هناك 3 شروط يجب توافرها لسفر الأقباط للقدس، وهى موافقة أمنية، وجواب من الكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية بالسفر، إلا أن الكنيسة الأرثوذكسية ترفض إعطاء مثل تلك التصاريح للسفر للقدس.

الأماكن المقدسة التى يزورها الأقباط

وعن الأماكن التى يزورها الأقباط خلال رحلتهم للقدس قال راغب: "تبدأ الزيارة فى أول أسبوع أحد الزعف –الشعانين- السابق لعيد القيامة، وزيارة جبل الزيتون، وكنيسة الصعود والكنيسة، التى أقيمت مكان تعليم السيد المسيح التلاميذ صلاة: "أبانا الذى فى السماوات"، والكنيسة التى أقيمت مكان بكاء السيد المسيح على أورشليم، وطريق الآلام الذى مشى به المسيح، حيث تقام احتفالات كبيرة تشترك فيها كل الطوائف المسيحية، وكذلك نزور طريق المسيح الذى دخل منه أورشليم.

موقف الكنيسة الرسمى من الزيارات

ومازالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية متمسكة بقرار البابا شنودة الثالث الذى أصدره بمنع سفر الأقباط إلى القدس، حيث قال "لا حل ولا بركة لمن يسافر"، وجرى البابا تواضروس الثانى على منوال سابقه البابا شنودة وأعلن منذ توليه الكرسى البابوى رفضه سفر الأقباط للقدس.

وكانت الكنيسة قد أصدرت العام الماضى بيانا رسميا قالت فيه: "تؤكد الكنيسة وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى أنها مستقرة على موقفها الثابت بعدم السماح للأقباط بزيارة القدس، وعدم دخول القدس، ويعد هذا الأمر من الثوابت الوطنية الراسخة للكنيسة القبطية".

-البابا تواضروس: لن ندخل القدس إلا مصريين مسلمين ومسيحيين معا

-5 آلاف قبطى يتوجهون للقدس بدءًا من 2 أبريل.. شركات السياحة: 3 شروط للسماح بالسفر أبرزها الموافقة الأمنية.. و3مستويات للإقامة تصل لـ15 ألف جنيه.. والكنيسة: لن نزور القدس إلا مع إخوتنا المسلمين المصريين
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