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التحالف قصف معسكرات للحرس الجمهوري قرب صنعاء

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التحالف قصف معسكرات للحرس الجمهوري قرب صنعاء التحالف قصف معسكرات للحرس الجمهوري قرب صنعاء

عاصفة الحزم – اليمن

في آخر تطورات عملية عاصفة الحزم في اليمن، أكدت مصادر للعربية فجر الخميس مقتل 10 حوثيين وتدمير دبابتين أمام منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي في عدن، فيما قصف طيران التحالف معسكر الخرافي التابع للحرس الجمهوري الموالي لصالح شمال شرقَ صنعاء.

وقال شهود عيان إن الحوثيين قصفوا مدينة الضالع بالدبابات بشكل عشوائي واستهدفوا المجمّع الحكومي في المدينة.

ويحاصر الحوثيون وقواتُ صالح منزل عضو الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح، محمد قحطان، بعد تصريحات صحفية أعلن فيها تأييده لعاصفة الحزم.

وعلى وقع الغارات الجوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن، بدأ تحالف قبائل أبين وشبوة الزحف باتجاه عدن بهدف قطع خطوط الإمداد وفك الحصار المفروض من قبل الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

ونصبت المقاومة الشعبية في منطقة شقرة الساحلية بمحافظة أبين كمينا لرتل لمليشيا الحوثي وأوقعت به خسائر

العربية .نت

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