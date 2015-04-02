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إيران والعراق يؤكدان على وقف العمليات العسكرية في اليمن

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إيران والعراق يؤكدان على وقف العمليات العسكرية في اليمن إيران والعراق يؤكدان على وقف العمليات العسكرية في اليمن

العمليات العسكرية في اليمن

 

أكدت إيران، والعراق على ضرورة وقف العمليات العسكرية في اليمن، معربين عن قلقهما من الظروف المتأزمة في المنطقة وتبعات هجمات على اليمن.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع وكيل وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مرتضى سرمدي، ورئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، أمس الأربعاء في العاصمة العراقية بغداد، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

أكد الجانبان على ضرورة تجنب العمليات العسكرية وعمليات العنف والعودة إلى الحوار بين الفصائل السياسية اليمنية واللجوء إلى سبل الحل السلمية لتسوية الخلافات.

د ب أ

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