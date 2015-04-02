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قوات حرس الحدود تضبط شحنة سجائر مهربة من ليبيا بواحة سيوة

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قوات حرس الحدود تضبط شحنة سجائر مهربة من ليبيا بواحة سيوة قوات حرس الحدود تضبط شحنة سجائر مهربة من ليبيا بواحة سيوة
تمكنت قوات حرس الحدود بسيوة، من ضبط شخص وبحوزته قرابة 50 ألف علبة سجائر مختلفة الأنواع قام بتهريبها من ليبيا بطريقة غير شرعية .

وأكد مصدر أمنى، انه تم ضبط "أحمد . م" ( 31 سنة ) مزارع مقيم بمنطقة مشندت بسيوة، وبحوزته 63 كرتونة تحوى قرابة 50 ألف علبة سجائر، مختلفة الأنواع والماركات قام بتهريبها من ليبيا، وإدخالها للبلاد بطريقة غير مشروعة، دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة جهة الضبط، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة المختصة.


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