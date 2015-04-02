بالصور.. محافظ الإسماعيلية يزور الأبنودى بمنزله ويهديه درع المحافظة

قام اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، بزيارة الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى فى منزله بقرية الضبعية مركز الإسماعيلية، وذلك للاطمئنان على صحته.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الشاعر الكبير، رمز وطنى وقامة إبداعية كبيرة ونتشرف بوجوده معنا على أرض الإسماعيلية، والزيارة بهدف الاطمئنان عليه، وإهدائه درع المحافظة تقديرا لدوره.

فيما قال الشاعر عبد الرحمن الأبنودى، إنه سعيد بزيارة محافظ الإسماعيلية له، متمنيا التوفيق فى مهمته لخدمة الوطن ومواصلة تنمية المحافظة.

حضر اللقاء الإعلامية نهال كمال زوجة الشاعر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



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المحافظ يهدى درع المحافظة للأبنودى



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حوار بين الأبنودى ومحافظ الإسماعيلية



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الأبنودى والإعلامية نهال كمال والمحافظ