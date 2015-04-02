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إعادة 110 شقق للدولة بعد تعدى مواطنين عليها.. وتنفيذ 100 قرار إزالة بأسوان

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إعادة 110 شقق للدولة بعد تعدى مواطنين عليها.. وتنفيذ 100 قرار إزالة بأسوان إعادة 110 شقق للدولة بعد تعدى مواطنين عليها.. وتنفيذ 100 قرار إزالة بأسوان
أكد اللواء محمد عاطف بركات رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لـ"اليوم السابع" بأن الحملة المكبرة التى تم تنفيذها خلال الأيام الماضية بمشاركة قوات الأمن نجحت فى استعادة 110 شقق مستولى عليها من الشقق المخصصة لمشروع إسكان الشباب بالصداقة الجديدة، والوحدات السكنية المخصصة للأولى بالرعاية بالصداقة القديمة، بعد أن استولى عليها المتعدين بدون وجه حق.

وأضاف اللواء محمد عاطف بركات بأن الحملة جاءت بالتوازى مع تنفيذ حوالى 100 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة ومنازل بدون ترخيص بمنطقة الصحابى بمدينة أسوان والصداقة الجديدة ومناطق متفرقة بمدينة أسوان، بجانب إزالة تعديات على النيل بغرب أسوان، لافتا إلى أنه سيتم استئناف هذه الحملات مرة أخرى الأسبوع القادم.

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