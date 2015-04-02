مساعد وزير العدل يتفقد مبنى مجمع المحاكم الجديد ببنها

قام المستشار محمد إبراهيم مساعد وزير العدل بتفقد مبنى مجمع المحاكم الجديد بمنشية بنها يرافقه عدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية.

كما تفقد مساعد الوزير الطرق المؤدية إلى مبنى المحكمة من مدخل بنها الشرقى والقبلى، وطالب القائمين بشركة المقاولون العرب بسرعة الانتهاء من إنشاءات المبنى فى المواعيد المحددة له.

وأثنى المستشار محمد إبراهيم خلال الجولة على أعمال التطوير التى تشهدها مدينة بنها، مشيرا إلى أن إنشاء نفق المنشية الجديد سيسهل الحالة المرورية نحو مجمع المحاكم الجديد، موجها الشكر لمحافظ القليوبية على قيامه بإصدار تعليمات لتوسعة نفق المنشية القديم وتوسعة الطريق أمام المحكمة بما يؤدى إلى تسهيل الحالة المرورية وسرعة خدمة المواطنين.