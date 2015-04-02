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غارة على مأرب ومعارك في عدن

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غارة على مأرب ومعارك في عدن غارة على مأرب ومعارك في عدن

شن طيران التحالف العربي بقيادة ، غارة على كتيبة تابعة للحوثيين في محافظة مأرب، وسط اليمن، في الساعات الأولى من صباح الخميس، حسبما أفادت مصادر “سكاي نيوز عربية”.

واستهدف الطيران الكتيبة 52 دفاع جوي في منطقة صافر في مأرب.

وفي وقت سابق، قتل 19 شخصا بينهم 8 حوثيين إثر معارك عنيفة اندلعت بين مسلحي الحوثي واللجان الشعبية المؤيدة للرئيس عبد ربه منصور هادي، في شوارع حي خور مسكر في مدينة عدن، جنوبي اليمن.

وأفادت المصادر أن الحوثيين تمكنوا من اقتحام أجزاء من الحي وسط عدن، وقاموا بنشر عدد من القناصة فوق أسطح المنازل، وما زالت المنطقة تشهد معارك “كر وفر” بين الطرفين.

ويحاول الحوثيون مدعومين بقوات تابعة للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، اقتحام بعض الأحياء الشعبية في مدينة عدن منذ أيام، إلا أن عناصر “المقاومة المسلحة”، المشكلة من قوى حزبية وقبائلية، تتصدى لهم.

وقال سكان من عدن لـ”سكاي نيوز عربية” إن المدينة تشهد انقطاعا في التيار الكهربائي وخدمة المياه، فضلا عن تعطل الحركة وإغلاق المحلات التجارية للأسبوع الثاني على التوالي.

وأفادت مصادر يمنية محلية في عدن أن المستشفيات تعج بالجرحى والقتلى، وغالبيتهم من المدنيين، إذ استقبل المستشفى التابع لمنظمة أطباء بلا حدود لوحده في أسبوع أكثر من 500 جريح.

سكاي نيوز عربية

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