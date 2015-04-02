تركيا تعتقل 9 بريطانيين حاولوا العبور لسوريا

اعتقلت قوات الأمن التركية 9 بريطانيين، حاولوا عبور الحدود بطريقة غير مشروعة إلى سوريا، حسبما أعلن الجيش التركي، الأربعاء.

وتم اعتقال البريطانيين قرب إقليم خطاي على الجانب التركي من الحدود السورية، ولم يتضح لماذا كانوا يحاولون عبور الحدود.

وفي لندن قالت وزارة الخارجية إنها تعلم بالتقارير عن اعتقال هؤلاء الأشخاص، وقال متحدث باسم الوزارة: “نحن على اتصال بالسلطات التركية ومستعدون لتقديم مساعدة قنصلية”.

وتقدر بريطانيا أن نحو 600 من مواطنيها ذهبوا إلى سوريا أوالعراق للانضمام إلى جماعات متشددة، بينهم جون الذي ظهر في عدة تسجيلات فيديو لـ”داعش” يذبح رهائن، ويعتقد أن نحو نصف هذا العدد عاد إلى بريطانيا.

وانضم آلاف الأجانب من دول مختلفة إلى صفوف الجماعات المسلحة في سوريا والعراق، معظمهم عبر الحدود من تركيا التي تواجه انتقادات لأنها لا تسيطر بدرجة كافية على حدودها الجنوبية الشرقية.

سكاي نيوز