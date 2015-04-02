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المنيع يرعى حفل الملتقى الخامس لدوريات أمن محافظات منطقة الرياض

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    وصف محافظ الزلفي بالنيابة سعود بن عبدالعزيز المنيع رجال الأمن باليد الأمنية التي يعلق عليها ولاة الأمر والشعب بعد الله آمالهم وتطلعاتهم في حفظ الأمن واستتبابه قائلا: «إن التطلعات بكم كبيرة وأنتم أهل لذلك ولن يخيب الظن بكم، مضيفا ان تطلعات ولاة الأمر والمواطنين في رجال الامن البواسل كبيرة وهم أهل ثقة سائلا المولى عزوجل أن يديم على الوطن نعمة الامن والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة».

جاء ذلك خلال رعايته ظهر أمس الثلاثاء للحفل الخطابي بمناسبة انعقاد الملتقى الخامس لمدراء شعب دوريات أمن محافظات منطقة الرياض بمحافظة الزلفي تحت شعار «الأمن الفكري والميداني في مواجهة المتغيرات الاجتماعية» وذلك بقاعة الماسية للاحتفالات والمؤتمرات بحضور رئيس شرطة الزلفي العميد سعد القحطاني ومدير إدارة دوريات أمن المحافظات العقيد بدر الخيال ومدير شعبة دوريات الزلفي المقدم عبدالعزيز المقحم ومدراء شعبة دوريات المحافظات المشاركين بالملتقى ومدراء القطاعات الحكومية.

وبين مدير شعبة دوريات الزلفي المقدم عبدالعزيز المقحم في كلمته أن الهدف من إقامة الملتقيات السنوية لشعب دوريات المحافظات هو رقي وجودة الأداء مؤكدا أن لا حياة كريمة من دون الأمن بمفهومه الشامل وابعاده المتعددة، داعيا الجميع إلى بذل كل جهد في سبيل المحافظة على أمن واستقرار الوطن.

بعد ذلك شاهد الجميع عرضا مرئيا عن محافظة الزلفي أعقبها قصيدة للشاعر عبدالرحمن الخميس نالت استحسان الحضور وتفاعل معها، ثم مشهد حواري وعرض آخر عن إدارة دوريات أمن المحافظات بمنطقة الرياض، كما شاهد الحضور أوبريت وطنيا للشاعر عطاالله العطاالله.،

وفي الختام ألقى ابن شهيد الواجب محمد بن نايف الزنيدي كلمة تفاعل معها الحضور، وتم تكريم الشعب المتميزة على مستوى المحافظات وتكريم افراد شعبة دوريات الزلفي وعدد من رجالات وشباب الزلفي الذين تفاعلوا مع الملتقى.

من جهة أخرى زار الوفد الأمني الزائر للزلفي بحضور هذا الملتقى منتجع الشيخ مقبل صالح الملحم بالمطل الغربي حيث استضافهم ورحب بهم بمحافظة الزلفي واستمعوا من الشيخ مقبل الملحم عن النهضة التي تعيشها محافظة الزلفي في هذا العهد الميمون.

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