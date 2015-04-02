نائب رئيس مصلحة السجون الأسبق: لا يُوجد في مصر سجون “خمس نجوم”.. وينفي وجود ضرب أو تعذيب داخلها

قال نائب رئيس مصلحة السجون الأسبق اللواء، محمد حمدون، إنّه لا يُوجد في مصر سجون “خمس نجوم”، كما أنّه لا يُوجد ضرب أو تعذيب أو تجاوز في هذه السجون، مُضيفاً: “لم أرى أي حالة من حالات التعذيب أثناء الخدمة”.

وأضاف حمدون في لقاءٍ له على فضائية “الغد العربي”، مساء أمس الأربعاء : “استبعد ما يتردد بخصوص قيام ضابط بالتعدي على أي سجين داخل السجون”، موضحاً أنّ ضباط السجون يَمتلكون بالقانون من الآليات ما هو أقوى بكثيرٍ من الضرب ” .

وتابع حمدون أنّ سجن أبو زعبل الموجود على طريق ترعة الإسماعيلية يُعد من أقدم السجون المصرية، مُضيفاً أنّ هذا السجن كان يضم أكثر من عشرة آلاف مسجون أثناء الثورة، وأنّ معظم المسجونين به من عناصر تنظيم الجهاد، وحماس، وغيرها من الجماعات المتطرفة، قائلاً: “هذا السجن به أكبر قلعة صناعية لكونه يضم مصنع ضخم للأثاث وللأحذية”.

وأوضح حمدون أنّه: “من الضروري أن لا يقضي الضابط كل فترة خدمته في السجون، لأنه من الأفضل أن يتم تغيير الضباط بصفة مستمرة”.