أخبار عاجلة

مصر تستضيف ملتقى الشعوب العربية والإفريقية للتسامح 22 أبريل -
المالية تعلن تطبيق الفحص الضريبي الإلكتروني على الشركات الكبيرة قريبًا -
إعدام 10 كيلو مكرونة في حملة للرقابة الإدارية والصحة والسلامة المهنية بسوهاج -
وزير الكهرباء يبحث مع السفير الياباني إنتاج الطاقة من الفحم -
الضرائب: عمليات السداد الإلكتروني تخفف العبء على خدمات الدين الحكومية -
تجديد عقود توريد المنتجات البترولية والزيت الخام بين مصر والكويت -
المالية: إلغاء تداول الشيكات الحكومية نهائيًا بموجب بروتوكول المركزي -
توقعات برلمانية بانفراجة في أزمة القضاة مع مجلس النواب -
صور| جمعية تتبرع بـ15 ألف جنيه لمواطن.. ومحافظة القليوبية تنسبه لنفسها -
السبت.. تدشين مؤسسة سامي دياب الخيرية بحضور الهيئة البرلمانية للمحافظين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

نائب رئيس مصلحة السجون الأسبق: لا يُوجد في مصر سجون “خمس نجوم”.. وينفي وجود ضرب أو تعذيب داخلها

Google+ Print
نائب رئيس مصلحة السجون الأسبق: لا يُوجد في مصر سجون “خمس نجوم”.. وينفي وجود ضرب أو تعذيب داخلها نائب رئيس مصلحة السجون الأسبق: لا يُوجد في مصر سجون “خمس نجوم”.. وينفي وجود ضرب أو تعذيب داخلها

نائب رئيس مصلحة السجون الأسبق

قال نائب رئيس مصلحة السجون الأسبق اللواء، محمد حمدون، إنّه لا يُوجد في سجون “خمس نجوم”، كما أنّه لا يُوجد ضرب أو تعذيب أو تجاوز في هذه السجون، مُضيفاً: “لم أرى أي حالة من حالات التعذيب أثناء الخدمة”.

وأضاف حمدون في لقاءٍ له على فضائية “الغد العربي”، مساء أمس الأربعاء : “استبعد ما يتردد بخصوص قيام ضابط بالتعدي على أي سجين داخل السجون”، موضحاً أنّ ضباط السجون يَمتلكون بالقانون من الآليات ما هو أقوى بكثيرٍ من الضرب ” .

وتابع حمدون أنّ سجن أبو زعبل الموجود على طريق ترعة الإسماعيلية يُعد من أقدم السجون المصرية، مُضيفاً أنّ هذا السجن كان يضم أكثر من عشرة آلاف مسجون أثناء الثورة، وأنّ معظم المسجونين به من عناصر تنظيم الجهاد، وحماس، وغيرها من الجماعات المتطرفة، قائلاً: “هذا السجن به أكبر قلعة صناعية لكونه يضم مصنع ضخم للأثاث وللأحذية”.

وأوضح حمدون أنّه: “من الضروري أن لا يقضي الضابط كل فترة خدمته في السجون، لأنه من الأفضل أن يتم تغيير الضباط بصفة مستمرة”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تستضيف ملتقى الشعوب العربية والإفريقية للتسامح 22 أبريل

مصر تستضيف ملتقى الشعوب العربية والإفريقية للتسامح 22 أبريل

تجديد عقود توريد المنتجات البترولية والزيت الخام بين مصر والكويت

تجديد عقود توريد المنتجات البترولية والزيت الخام بين مصر والكويت

«العملاق الأسود»: لاعب مصري قال عنه الأوروبيون «أعظم باك شمال ظهر على الكرة الأرضية»

«العملاق الأسود»: لاعب مصري قال عنه الأوروبيون «أعظم باك شمال ظهر على الكرة الأرضية»

بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير

بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير