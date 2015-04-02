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مسلحو القاعدة يحررون مئات السجناء بحضرموت

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مسلحو القاعدة يحررون مئات السجناء بحضرموت مسلحو القاعدة يحررون مئات السجناء بحضرموت

شن مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة، هجوما على السجن المركزي في مدينة المكلا جنوب شرقي اليمن، في الساعات الأولى من صباح الخميس، وحرروا أكثر من 300 سجين، حسب مصادر “سكاي نيوز عربية”.

ومن بين السجناء المحررين قيادي في فرع تنظيم القاعدة باليمن يدعى خالد باطرفي، اعتقل قبل عامين.

وأثناء الهجوم، سمعت انفجارات واشتباكات في المكلا عاصمة محافظة حضرموت.

وأسفر الهجوم الذي استخدم فيه المسلحون قذائف “آر بي حي” وأسلحة رشاشة وقنابل يدوية، عن مقتل عدد من حراس السجن وإصابة آخرين.

كما شن المسلحون هجوما على البنك المركزي اليمني في المكلا، اندلعت على إثره اشتباكات عنيفة مع حراس المبنى، فضلا عن مهاجمة مقر شرطة المكلا ومبنى الإدارة المحلية لمحافظة حضرموت.

يشار إلى أن فرع تنظيم القاعدة في اليمن يعد أحد أنشط أفرع التنظيم، وتبدو اليمنية الهشة عاجزة عن التصدي له والحد من نفوذه القوي جنوبي البلاد.

سكاي نيوز عربية

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