دراسة: السماح للأطفال بتذوق الكحول يجعلهم أكثر شراهة للشرب فى المستقبل

كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، أن الأطفال الذين يسمح لهم بتذوق الكحول أكثر عرضة لبدء الشرب فى المرحلة الثانوية.

>• أضرار تذوق الأطفال للكحول

>ولتأكيد نتائج الدراسة، تتبع الباحثون 561 من طلاب المدارس المتوسطة فى رود ايلاند لمدة ثلاث سنوات، فى بداية الصف السادس (حوالى 11 سنة)، وأكد ما يقرب من 30 فى المئة من الطلاب أنهم تذوقوا الكحول لمرة واحدة.

>• الوالدين يعطون الأطفال الكحول

>وأوضح الباحثون أن فى معظم الحالات، قدم الكحول للأطفال من قبل الوالدين، وغالبا فى حفلات أو مناسبات خاصة.

>ووجد الباحثون أنه قبل الصف التاسع، كان 26 فى المئة من أولئك الذين تذوقوا الكحول فى سن صغير، كانوا يشربون ما لا يقل عن كأس كامل من الكحول، مقارنة مع أقل من 6 فى المئة لأولئك الذين لم يتذوقوا الكحول فى الصغر.

>وأضاف الباحثة الرئيسية كريستينا جاكسون، من مركز جامعة براون لدراسات الكحول والإدمان، فى بروفيدانس، أن إعطاء الكحول للأطفال حتى لو على سبيل المزاح أمر خطير جداً، لإنه يترتب عليه إدمان الطفل للكحول فى الكبر.

>ونشرت الدراسة 31 مارس فى مجلة دراسات الكحول والمخدرات.

شبكةعيونالإخبارية

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