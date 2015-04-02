دراسة: "أسيتامينوفين" المسكن للألم لا يساعد فى تخفيف آلام الظهر والمفاصل

• استخدام "أسيتامينوفين" للمرضى

أشارت دراسة حديثة إلى أن "أسيتامينوفين" المعروف باسم "تايلينول" فى الولايات المتحدة قد لا يساعد فى تخفيف آلام أسفل الظهر، كما يقلل من التهاب المفاصل بنسبة ضئيلة.

وقال فريق البحث بقيادة غوستافو ماتشادو من معهد جورج للصحة العالمية فى جامعة سيدنى فى أستراليا، إن هذه النتائج تدعم إعادة النظر فى توصيات استخدام "أسيتامينوفين" للمرضى.

وحلل الباحثون 10 دراسات لتقييم استخدام الأسيتامينوفين لعلاج هشاشة العظام فى الورك أو الركبة، وثلاث دراسات تقيم استخدامه كمسكن للآلام أسفل الظهر.

• آلام الظهر قد تسبب الإعاقة

وأوضح الباحثون أن آلام الظهر من بين الأسباب الرئيسية للإعاقة فى جميع أنحاء العالم، وهشاشة العظام هى الشكل الأكثر شيوعًا من التهاب المفاصل.

وقد وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون آلام أسفل الظهر، كان الأسيتامينوفين غير فعال فى خفض الألم لديهم.

• أساليب أخرى فى علاج آلام أسفل الظهر

وأضاف الباحثون أن هذه الدراسة الجديدة تشير إلى وجود أساليب أخرى مثل الوخز بالإبر، والإقلاع عن التدخين، وفقدان الوزن، والنشاط البدنى، وبيئة العمل المناسبة أيضًا قد تكون لها دور يساوى استخدام "أسيتامينوفين" فى علاج آلام الظهر.

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