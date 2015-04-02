أخبار عاجلة

مصر تستضيف ملتقى الشعوب العربية والإفريقية للتسامح 22 أبريل -
المالية تعلن تطبيق الفحص الضريبي الإلكتروني على الشركات الكبيرة قريبًا -
إعدام 10 كيلو مكرونة في حملة للرقابة الإدارية والصحة والسلامة المهنية بسوهاج -
وزير الكهرباء يبحث مع السفير الياباني إنتاج الطاقة من الفحم -
الضرائب: عمليات السداد الإلكتروني تخفف العبء على خدمات الدين الحكومية -
تجديد عقود توريد المنتجات البترولية والزيت الخام بين مصر والكويت -
المالية: إلغاء تداول الشيكات الحكومية نهائيًا بموجب بروتوكول المركزي -
توقعات برلمانية بانفراجة في أزمة القضاة مع مجلس النواب -
صور| جمعية تتبرع بـ15 ألف جنيه لمواطن.. ومحافظة القليوبية تنسبه لنفسها -
السبت.. تدشين مؤسسة سامي دياب الخيرية بحضور الهيئة البرلمانية للمحافظين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: "أسيتامينوفين" المسكن للألم لا يساعد فى تخفيف آلام الظهر والمفاصل

Google+ Print
دراسة: "أسيتامينوفين" المسكن للألم لا يساعد فى تخفيف آلام الظهر والمفاصل دراسة: "أسيتامينوفين" المسكن للألم لا يساعد فى تخفيف آلام الظهر والمفاصل
أشارت دراسة حديثة إلى أن "أسيتامينوفين" المعروف باسم "تايلينول" فى الولايات المتحدة قد لا يساعد فى تخفيف آلام أسفل الظهر، كما يقلل من التهاب المفاصل بنسبة ضئيلة.

• استخدام "أسيتامينوفين" للمرضى

وقال فريق البحث بقيادة غوستافو ماتشادو من معهد جورج للصحة العالمية فى جامعة سيدنى فى أستراليا، إن هذه النتائج تدعم إعادة النظر فى توصيات استخدام "أسيتامينوفين" للمرضى.

وحلل الباحثون 10 دراسات لتقييم استخدام الأسيتامينوفين لعلاج هشاشة العظام فى الورك أو الركبة، وثلاث دراسات تقيم استخدامه كمسكن للآلام أسفل الظهر.

• آلام الظهر قد تسبب الإعاقة

وأوضح الباحثون أن آلام الظهر من بين الأسباب الرئيسية للإعاقة فى جميع أنحاء العالم، وهشاشة العظام هى الشكل الأكثر شيوعًا من التهاب المفاصل.

وقد وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون آلام أسفل الظهر، كان الأسيتامينوفين غير فعال فى خفض الألم لديهم.

• أساليب أخرى فى علاج آلام أسفل الظهر

وأضاف الباحثون أن هذه الدراسة الجديدة تشير إلى وجود أساليب أخرى مثل الوخز بالإبر، والإقلاع عن التدخين، وفقدان الوزن، والنشاط البدنى، وبيئة العمل المناسبة أيضًا قد تكون لها دور يساوى استخدام "أسيتامينوفين" فى علاج آلام الظهر.

ويتشرف اليوم السابع بتلقى أسئلتكم واستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى: Health@youm7.com

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365