بلدية أبوظبي تدعو الراغبين باستبدال أراضيهم لمراجعتها

دعت بلدية مدينة أبوظبي المواطنين الراغبين باستبدال أراضيهم في شمال الوثبة بأراض جديدة في جنوب الشامخة إلى مراجعة المركز الرئيس للبلدية وجميع مراكز خدمة العملاء لإتمام إجراءات الاستبدال، التي حصرتها ضمن نطاق جغرافي محدد وتشمل 3814 قطعة أرض موزعة على 49 حوضا فقط. وأكد عويضة أحمد القبيسي المدير التنفيذي لقطاع خدمات البلدية بالإنابة في بلدية مدينة أبوظبي..

أن هذا المشروع يأتي ضمن إطار حرص النظام البلدي في أبوظبي على المساهمة في تحقيق الاستقرار للأسر المواطنة، تجسيداً لتوجيهات الحكومة الرشيدة وسعيها الحثيث لتأمين كل أسباب الراحة والحياة الكريمة، وتوفير منظومة الخدمات والبنية التحتية التي تتيح لهم معيشة مناسبة وفقاً للمعايير والقيم التي أرستها حكومة أبوظبي، كما يعبر هذا المشروع عن التزام النظام البلدي تجاه المواطنين من خلال تأهيل المناطق المناسبة لسكنهم ومعيشتهم والإسهام في تحقيق استقرار الأسرة والمجتمع.

وأضاف إن استبدال قطع الأراضي من شمال الوثبة إلى جنوب الشامخة جاء نتيجة توافر كافة مكونات البنية التحتية والخدمات المتكاملة في أراضي جنوب الشامخة، الأمر الذي يسهم في دفع وتسريع عجلة البناء والعمران حفاظاً على النسيج الاجتماعي والترابط الأسري.

حفظ الحقوق

وأكد أحمد عمران القبيسي مدير إدارة الأراضي والعقارات بالإنابة، أن النظام البلدي يسعى بكل جدية إلى توفير سبل الراحة والخدمات المناسبة للمواطنين وتخييرهم بين البقاء في شمال الوثبة أوالانتقال إلى جنوب الشامخة، وهو أمر اختياري غير ملزم لأي مواطن.

وأضاف أن عملية استبدال الأراضي محصورة ضمن نطاق جغرافي محدد، وتشمل 3814 قطعة أرض موزعة على 49 حوضاً فقط وهذه الأحواض بالتحديد هي: NW16 ، NW17، NW26 ، NW27، NW18 ، NW19، NW28 ، NW29، NW5 ، NW6، NW7 ، NW8 ، NW1، NW2 ، NW3، NW4 ، NW35، NW36 ، NW37، NW38 ، NW44، NW45 ، NW47، NW46، NW39 ، NW47، NW115 ، NW116، NW49 ، NW50، NW51، NW54، NW55 ،5616، NW57 ، NW9 ، NW10، NW11 ، NW20، NW21 ، NW22..

مشيراً أن تقديم الخدمة متاح في جميع مراكز خدمة العملاء في المراكز الخارجية والمقر الرئيس للبلدية في شارع الشيخ زايد. وأوضح أن البلدية حريصة على حفظ حقوق وامتيازات المواطنين من حيث مواصفات قطعة الأرض المستبدلة، مؤكداً أن الراغبين باستبدال أراضيهم سيحصلون على أرض متطابقة مع الأرض القديمة التي كانوا يمتلكونها في شمال الوثبة من حيث المواصفات والموقع والمساحة وذلك حسب الإمكانات المتاحة.

الأقدمية

وأضاف إن البلدية استندت في اختيار الأحواض وقطع الأراضي المستهدفة من خلال اعتماد مبدأ الأقدمية في الحصول على قطعة الأرض، وذلك لتحقيق العدالة في توزيع واستبدال الأراضي في جنوب الشامخة.

أما عن الإجراءات المطلوبة لإتمام عملية الاستبدال؛ أكد القبيسي أنه يتوجب على الراغبين في الأمر مراجعة المركز الرئيس للبلدية في شارع الشيخ زايد أو أي مركز خدمة عملاء في المراكز الخارجية التابعة للبلدية، وإمضاء تعهد بالموافقة على النموذج الخاص بالطلب لإتمام إجراء عملية الاستبدال..

وللمواطن كامل الحرية في الإقدام على هذه الخطوة أوالامتناع عنها، فالعميلة من أساسها اختيارية وغير ملزمة، وجاءت لخدمة المواطنين وإتاحة أرض متكاملة الخدمات والبنية التحتية ليتمكنوا من تنفيذ مشاريعهم الإسكانية والعمرانية بأسرع وقت.