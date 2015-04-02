محمد بن راشد يبدأ زيارة رسمية لأذربيجان

بدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، على رأس وفد رسمي زيارة إلى جمهورية أذربيجان، تلبية لدعوة كريمة من الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، تستمر يومين.

وزار سموه النصب التذكاري للمؤسس الراحل الرئيس حيدر علييف في العاصمة باكو مساء أمس، ووضع سموه إكليلاً من الزهور على الضريح، الذي يقع في المقبرة الفخرية، التي تضم أضرحة أكثر من 500 شخصية مرموقة من الشخصيات العلمية والسياسية والاقتصادية والأدبية المعروفة لدى الشعب الأذري، إلى جانب شخصيات ممن شاركوا في خوض الحرب العالمية الثانية ضد الفاشية.

كما زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نصب «المشعل الأبدي»، الذي يقع مع المقبرة الفخرية في حي سبايل الراقي في العاصمة الأذرية، ووضع سموه إكليلاً من الزهور على النصب في حين اصطفت ثلة من حرس الشرف في القوات المسلحة الأذرية، ترحيباً بمقدم سموه، ثم عزفت الموسيقى السلامين الوطنيين لدولة الإمارات، وجمهورية أذربيجان.

ذكرى الشهداء

واستمع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والوفد المرافق من عمدة مدينة باكو مير حاجي أبوطالبوف إلى شرح واف حول تاريخ نصب المشعل الأبدي، الذي أقيم لتخليد ذكرى شهداء أحداث يناير في أذربيجان المعروفة لدى الأذريين بالشهر الأسود.

وقد أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن اهتمامه بزيارة هذه النصب وأضرحة عظماء أذربيجان من سياسيين وفنانين ومثقفين واقتصاديين ومقاتلين، لأنها تشكل بالنسبة للشعب الأذري الصديق جزءاً من تاريخهم العريق، ورمزاً من رموز المعالم التاريخية والوطنية التي تفخر بها أذربيجان رئيساً وحكومة وشعباً.

وأشاد سموه بحضارة الشعب الأذري العريقة والحديثة، منوهاً سموه بالقيادة الحكيمة للرئيس إلهام علييف، الذي يقود مسيرة تنموية وحضارية شاملة لإسعاد شعبه، وتحقيق الرفاه والاستقرار المعيشي والاجتماعي في شتى القطاعات.

وكان صاحب السمو نائبرئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد وصل في وقت سابق من مساء أمس، إلى باكو على رأس وفد رسمي في زيارة رسمية إلى جمهورية أذربيجان، تلبية لدعوة كريمة من الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان تستمر يومين.

ويرافق سموه وفد رفيع يضم كلاً من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد..

ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسالم خليفة الغفلي سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان.