جورج إسحاق: إدارة سجن أبو زعبل رفضت دخول “حقوق الإنسان” للعنابر

قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، إنّ إدارة سجن أبو زعبل رفضت دون أسباب زيارة أعضاء المجلس القومي لعنابر السجن خلال اليومين الماضيين، إلا أنّها سمحت للأعضاء بزيارة بعض الحالات التي تقدمت بشكاوي بأنها تتعرض للضرب والتعذيب.

وأضاف إسحاق في لقاءٍ له على فضائية ”الغد العربي”، مساء أمس الأربعاء : “أنّ شهادة المجلس القومي لحقوق الإنسان غير كافية لإدانة وزارة الداخلية في حالات تعذيب السجون، موضحاً أنّ: “المجلس كان قد تقدم بطلب لزيارة السجون منذ سبعة أشهر إلا أنّ الموافقة جاءت خلال اليومين الماضيين، وذلك لأنّ دورنا توفير الحماية للمسجونين والعمل على تحقيق الحد الأدنى لهم من المعيشة”، قائلاً: “نحنُ طلبنا زيارة السجون لما زادت طلبات الشكاوي من المسجونين”.

وأوضح إسحاق: “نحن أرسلنا جميع البلاغات الخاصة بالمسجونين للنائب العام، لأننا سنتابع هذه القضية”، مُضيفاً أنّ النائب العام اتخذ قرار بالتفتيش على 7 سجون بعد تقديم المجلس القومي بهذه الشكاوي، قائلاً: “العديد من المسجونين خائفون من التقدم بشكاوي للنائب العام”.