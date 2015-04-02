ما حقيقة خطوبة كنزة مرسلي واعتزالها الفن؟

أعلنت الفنانة كنزة مرسلي مشتركة برنامج "ستار أكاديمي 10 " خبر خطوبتها عبر حسابها الخاص في موقع "توتير"، كما أعلنت أنها ستتزوج في وقت قريب.

والملفت في الأمر أن كنزة تنوي إعتزال الفن بعد زواجها، من أجل التفرغ للعائلة، وذكّرت جمهورها بأنها سبق وصرّحت خلال تواجدها في "ستار أكاديمي" أنها مستعدة للتضحية بفنها من أجل العائلة.

وأوضحت كنزة أنها تريد ترك الفن ليس من أجل شخص معين، بل لأنها تريد العيش حياة مريحة، بعيدة عن الشهرة والأضواء.

وطلبت كنزة من محبيها أن يتفهموها ويحترموا رغبتها، وعبّرت عن حبها الكبير لهم.

وبمأن اليوم هو أول نيسان ومن المعروف أنه يوم الكذب، أكدت كنزة من خلال تغريداتها أن الخبر صحيحاً وليس كذباً فغردت:"الخبر فعلاً صحيح وحبيت نخلي هاد اليوم المشهور بالكدب يوم للصراحة..وأنا صارحتكم بيه بعد شهر من الخطوبة..لأنها كانت في نفس يوم جلسة التصوير".

وأضافت: "أعذركم لعدم تصديقكم، لربما اخطأت في اختيار اليوم الذي أعلن فيه مثل هذا الخبر، لكني قصدت ذلك لجعل الصدمة أخف..لكن سيأتي اليوم وتصدقوا".