بالصور: شابة مغربية تحصد لقب ملكة جمال نيويورك للعام 2015

فازت الشابة المغربية إيمان أوبو بلقب ملكة جمال نيويورك للعام 2015، وهذا اللقب هو الثاني لها بعد تتويجها ملكة جمال كولورادو سنة 2012.

أوبو البالغة من العمر 26 عاماً، والتي إنتقلت للعيش في مدينة نيويورك الأمريكية منذ حوالي السنة، أعربت عن سعادتها الكبيرة بنيل هذا اللقب، وقالت: لا أصدق أنني الآن ملكة جمال نيويورك.. الحلم بدأ يتحقق.

وأضافت إيمان خلال حديثها لصحيفة World Now: عملت كثيراً كي أكمل إستعداداتي قبل المشاركة في هذا الحدث. لطالما حلمت بالعيش في نيويورك وتمثيلها في إحدى المسابقات المحلية.

وفي تموز من هذا العام، ستمثل إيمان ولاية نيويورك في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية التي ستقام في واشنطن.

يشار إلى أن إيمان أوبو حاصلة على شهادة في البيولوجيا وعلوم الأحياء وماستر في الهندسة الطبية الحيوية، وتتقن 4 لغات وهي العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية، كما تشارك في الكثير من الأعمال إنسانية في إفريقيا.

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