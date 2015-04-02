هدية قيمة من أحلام وراغب علامة يروي قصته مع السرطان

في الأول من نيسان، حضرت على "تويتر" النجوم التغريدات التي شاركت بيوم الكذب العالمي إلى جانب التعبير عن المواقف الوطنية والإنسانية وتقديم الهدايا الثمينة، بالإضافة إلى الإعلان عن الأعمال الجديدة التي يتم التحضير لها.

كذبة الأول من نيسان

وفي يوم الكذب، خصص بعض النجوم تغريدات ليوم الكذب فكتبوا:

ورد الخال: "إنو الكذبة فيها تكون كذبة حلوة كمان وإيجابية، مش ضرورة تتحول لـ"صدمة"! ما حياتنا كلها صدمات يومية حياتية.. شوية إيجابية، ولو كذب، مش غلط".

وائل كفوري: نيسان عم نسرح بالكذبي ونمرح، قصدي واضح ولشو إشرح، ما صرنا نحنا الكذبي، وما تركنا للكذبي مطرح".

كنزة مرسلي: "يعني ما كفانا 364 يوم واحنا بنكدب على بعض كمان رح نزيدو نهار نحتفلو بيه بالكدب يا ناس حاام علينا كفاية كذب".

ديانا حداد: "بكرهكم بكرهكم بكرهكم كبر كذبة في إبريل".

الكاتبة نادين جابر: "صباح الكذب اللي صار خبزنا اليومي"

أما محمد عساف فأراد التحدث عن الصدق في يوم الكذب فغرّد: "رائحة الصدق.. هي كماء الورد، وقطر الزهر، شيء من عسل وسكر، وأشياء تسر الفؤاد!".

نانسي في ميدان سباق الخيل

توجهت نانسي عجرم مع زوجها إلى ميدان الخيل في دبي، لحضور احتفال كأس دبي العالمي لسباق الخيل، والتقطت نانسي الصور مع زوجها وفريق عمل الطيران الإماراتي.

أحلام تقدم سيارة

أحلام التي كان صورتها على غلاف مجلة "سيدتي" لهذا الأسبوع، شكرت المجلة فغردت: "مجلة سيدتي..شكراً الإعلامي القدير عبد الرحمن الناصر وشكر الصحفي الرائع وليد عنتر على جهده والمجلة الراقية سيدتي".

من جهة ثانية، أعلنت أحلام أنها ستقدم سيارة لكل من يفوز بالمسابقة التي أطلقها موقع "بابلي"، وهي غناء أغنية لأحلام من ألبوم "أبتحداك"، فكتبت أحلام: "سيارة هديتي للفائز في المسابقة على "بابلي" غني أغاني أحلام بصوتك على بابلي والهديه سيارة"، علماً أنها ليست المرة الأولى التي تقدم أحلام سيارة لأحد الأشخاص.

أعمال فنية جديدة

طرحت سيرين عبد النور أغنية "ما حدش بقى راضي" من فيلم "سوء تفاهم" على موقع "أنغامي".

من جهة ثانية، وبعد إعلان خبر تأدية راغب علامة لتيتر "24 قيراط"، عبّرت سيرين عن سعادتها لهذا الأمر فكتبت: "30 سنة وأكتر نجومية وبعدك السوبر ستار ورح تبقى، كتير فرحت باتصالنا ووجودك بـ٢٤ قيراط من خلال صوتك هو أكيد قيمة للعمل".

أما نجوى كرم فطرحت أغنية "كلمة حق"، ودافعت عنها بعد موجة الإنتقادات التي واجهت الأغنية.

بدورها، طرحت بلقيس ألبومها الجديد بعنوان "زي ما أنا" على "ITunes"، وأعلنت أنه سيطرح في الأسواق في 20 أبريل من الشهر الحالي.

من جهتها، أعلنت ابتسام تسكت عن عمل جديد سيجمعها بالممثلة اللبنانية باميلا الكيك.

أما دارين حمزة فنشرت مجموعة من الصور من كواليس مسلسل "أحمد وكريستينا".

احتفالات وتكريمات

احتفلت شذى حسون بالذكرى الثامنة على فوزها بلقب "ستار أكاديمي"، وسألت جمهورها عن رأيهم بتغيير لون شعرها إلى بنفسجي.

أما الفنانة جوليا بطرس فتلقت التهاني بمناسبة عيد ميلادها.

من جهتها، تكرمت ديانا حداد في المغرب ضمن مهرجان "ليلة نجوم الشاشة"، وشكرت أهل المغرب على هذا التكريم، وكتبت: "تكريمي في مهرجان ليلة نجوم الشاشة في المغرب الحبيب شكراً أهل المغرب كل جمهوري في الوطن العربي، أحبكم".

دومنيك ترد

ردت دومنيك حوراني على منتقديها، بعد أن نشرت صورة لها وظهر على ثيابها صورة هيكل عظمي، حيث اعتبر البعض أن ملابسها إباحية، فسألت دومينيك: "يا جماعة وين الإباحة بصورة هيكل عظمي؟ كل واحد يرزق حسب نواياه ويفسر الأمور حسب ما يوجد داخل مخيلته الشخصية".

مساعدات إنسانية ومشاركات وطنية

نشر راغب علامة صورة جمعته بطفل كان مصاباً بمرض السرطان، حيث قام راغب بالتكفل بعلاجه، وبعد مرور سنوات، زار الفنان الطفل في المدرسة وأثنى على أخلاقه ونجاحه وإرادته.

أما لطيفة التونسية وهند صبري فشاركتا بمظاهرة نظمت في تونس لرفع الصوت ضد الإرهاب.

ورد الخال المعروفة بتغريداتها الصريحة والغريبة، نشرت تغريدة عن "تويتر" وصفته بأنه "خبيصة" فكتبت: "التويتر خبيصة وكل يغني على ليلاه.. جزدان، صحن أكل، ماكياج، مدبحة، ملهى ليلي، دم، حرب، إباحية ، طبيعة، فن، ابتسامات، حيوانات، خيال..واقع مرير!"