بناء قصر الخديوي اسماعيل داخل مبنى MBC بمناسبة إطلاق الجزء الثاني من "سرايا عابدين

تم بناء قصر الخديوي اسماعيل داخل مبنى "مجموعة MBC"، ليستقبل أبرز النجوم في ليلة الاحتفال بإطلاق الجزء الثاني من الدراما التاريخية الأضخم "سرايا عابدين"، في سهرة حوارية يقدّمها كل من لُجين عمران ومعتز الدمرداش، وتستضيف أبرز أبطال العمل: يسرا، وقصي خولي، وسوسن أرشيد، ومجدي بدر، وميار الغيطي، وسواهم.

في ليلة الاحتفال، يتحوّل ديكور الستوديو إلى موقع تصوير أشبه بسرايا تاريخية من زمن الخديوية، يضم حوارات وفقرات متعدّدة، ويتخلّله سفرة من مأكولات القصور والسرايات.

كما تتضمّن السهرة مشاهد حصرية من كواليس الجزء الثاني من العمل، وتكشف أيضاً عن الشخصية الحقيقية للخديوي في الواقع، إضافة إلى أحاديث مع النجوم – الضيوف، حول كافة المسائل المتعلّقة بالمسلسل والمتمحورة حوله.

يُذكر أن مسلسل "سرايا عابدين" هو من كتابة هبة مشاري حمادة، وإخراج شادي أبو العيون السود، وتعود إدارة المشروع إلى وائل نجم، بإشراف عام من فادي اسماعيل.

تُعرض "سهرة سرايا عابدين" الخاصة على 1MBC و"MBC مصر"، الجمعة 3 نيسان/أبريل، الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينتش (GMT)، 09:30 مساءً بتوقيت السعودية، 08:30 مساءً بتوقيت القاهرة.