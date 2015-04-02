أخبار عاجلة

مصر تستضيف ملتقى الشعوب العربية والإفريقية للتسامح 22 أبريل -
المالية تعلن تطبيق الفحص الضريبي الإلكتروني على الشركات الكبيرة قريبًا -
إعدام 10 كيلو مكرونة في حملة للرقابة الإدارية والصحة والسلامة المهنية بسوهاج -
وزير الكهرباء يبحث مع السفير الياباني إنتاج الطاقة من الفحم -
الضرائب: عمليات السداد الإلكتروني تخفف العبء على خدمات الدين الحكومية -
تجديد عقود توريد المنتجات البترولية والزيت الخام بين مصر والكويت -
المالية: إلغاء تداول الشيكات الحكومية نهائيًا بموجب بروتوكول المركزي -
توقعات برلمانية بانفراجة في أزمة القضاة مع مجلس النواب -
صور| جمعية تتبرع بـ15 ألف جنيه لمواطن.. ومحافظة القليوبية تنسبه لنفسها -
السبت.. تدشين مؤسسة سامي دياب الخيرية بحضور الهيئة البرلمانية للمحافظين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بناء قصر الخديوي اسماعيل داخل مبنى MBC بمناسبة إطلاق الجزء الثاني من "سرايا عابدين

Google+ Print
بناء قصر الخديوي اسماعيل داخل مبنى MBC بمناسبة إطلاق الجزء الثاني من "سرايا عابدين بناء قصر الخديوي اسماعيل داخل مبنى MBC بمناسبة إطلاق الجزء الثاني من "سرايا عابدين

الخميس 02-04-2015 02:06

تم بناء قصر الخديوي اسماعيل داخل مبنى "مجموعة MBC"، ليستقبل أبرز النجوم في ليلة الاحتفال بإطلاق الجزء الثاني من الدراما التاريخية الأضخم "سرايا عابدين"، في سهرة حوارية يقدّمها كل من لُجين عمران ومعتز الدمرداش، وتستضيف أبرز أبطال العمل: يسرا، وقصي خولي، وسوسن أرشيد، ومجدي بدر، وميار الغيطي، وسواهم.

في ليلة الاحتفال، يتحوّل ديكور الستوديو إلى موقع تصوير أشبه بسرايا تاريخية من زمن الخديوية، يضم حوارات وفقرات متعدّدة، ويتخلّله سفرة من مأكولات القصور والسرايات.
كما تتضمّن السهرة مشاهد حصرية من كواليس الجزء الثاني من العمل، وتكشف أيضاً عن الشخصية الحقيقية للخديوي في الواقع، إضافة إلى أحاديث مع النجوم – الضيوف، حول كافة المسائل المتعلّقة بالمسلسل والمتمحورة حوله.
يُذكر أن مسلسل "سرايا عابدين" هو من كتابة هبة مشاري حمادة، وإخراج شادي أبو العيون السود، وتعود إدارة المشروع إلى وائل نجم، بإشراف عام من فادي اسماعيل.

تُعرض "سهرة سرايا عابدين" الخاصة على 1MBC و"MBC "، الجمعة 3 نيسان/أبريل، الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينتش (GMT)، 09:30 مساءً بتوقيت ، 08:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
مصر تستضيف ملتقى الشعوب العربية والإفريقية للتسامح 22 أبريل

مصر تستضيف ملتقى الشعوب العربية والإفريقية للتسامح 22 أبريل

تجديد عقود توريد المنتجات البترولية والزيت الخام بين مصر والكويت

تجديد عقود توريد المنتجات البترولية والزيت الخام بين مصر والكويت

«العملاق الأسود»: لاعب مصري قال عنه الأوروبيون «أعظم باك شمال ظهر على الكرة الأرضية»

«العملاق الأسود»: لاعب مصري قال عنه الأوروبيون «أعظم باك شمال ظهر على الكرة الأرضية»

بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير

بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير