انتقال النيابة لمناظرة جثمان العميد عاطف الإسلامبولى ومعاينة موقع الحادث

شكل المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، فريقًا من نيابة الصف تحت إشراف المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة، لمعاينة موقع الحادث الذى وقع منذ ساعات وأودى بحياة العميد عاطف الإسلامبولى مفتش مباحث شرق الجيزة، بعد تبادل لإطلاق النيران مع مسلحين بالطريق الدولى بالعياط، أثناء مطاردتهم لسطوهم على سيارة نقل أموال.

على جانب آخر، انتقل فريق من نيابة الأحداث الطارئة بجنوب الجيزة، برئاسة المستشار محمد الطماوى إلى مستشفى الشرطة لمناظرة جثمان الشهيد.

كان مصدر أمنى، قد أكد أن العميد عاطف الإسلامبولى، مفتش مباحث شرق الجيزة، استشهد منذ قليل، فى تبادل لإطلاق الرصاص مع مسلحين بالطريق الدولى بالعياط.

وأضاف المصدر، أن سيارة نقل أموال تعرضت لسطو مسلح من جانب مجهولين، وفور تلقى العميد عاطف الإسلامبولى البلاغ توجه إلى محل الواقعة بصحبة قوة أمنية، وتبادل إطلاق الرصاص مع المتهمين، مما أسفر عن إصابته بطلق نارى نتج عنه استشهاده، وانتقلت قيادات أمن الجيزة على مكان الحادث، وجارٍ ضبط المتهمين.

- مصدر أمنى: عصابة سطو مسلح وراء استشهاد مفتش مباحث شرق الجيزة

- العمليات الخاصة تطارد المتهمين فى حادث استشهاد مفتش مباحث شرق الجيزة

- استشهاد مفتش شرق الجيزة فى تبادل إطلاق الرصاص مع مسلحين بالعياط