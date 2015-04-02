أخبار عاجلة

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد» -
«العملاق الأسود»: لاعب مصري قال عنه الأوروبيون «أعظم باك شمال ظهر على الكرة الأرضية» -
عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة -
رضا عبد العال: «لاعيبة الزمالك بتهجص.. والمعلم في الملعب مش بالكلام» -
وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية -
«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النطق بالحكم اليوم على طبيب وزوجته لاتهامهما بممارسة الدعارة بالبساتين

Google+ Print
النطق بالحكم اليوم على طبيب وزوجته لاتهامهما بممارسة الدعارة بالبساتين النطق بالحكم اليوم على طبيب وزوجته لاتهامهما بممارسة الدعارة بالبساتين
تنطق اليوم الخميس، محكمة جنح البساتين، برئاسة المستشار شريف سيف النصر، وأمانة سر عبد العزيز العربى، حكمها على طبيب متهم بعرض زوجته لراغبى المتعة الحرام، مقابل أجر مادى فى البساتين.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب بالقاهرة، تمكنت من ضبط طبيب أدار شقته وكرًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب، ويقدم زوجته لراغبى المتعة المحرمة مقابل 300 جنيه، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على الطبيب وزوجته وفتاتين مسجلتين جنائيًا على ذمة قضايا دعارة، وشاب.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأفاد الشاب بأنه دائم التردد على شقة الطبيب لممارسة الدعارة مقابل 300 جنيه فى الساعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365