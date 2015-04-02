كييف تطالب موسكو بعدم إرسال مساعدات إنسانية إلى “دونباس” إلا عبر توثيقها في نقاط العبور

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأوكرانية ، يفجيني بيرينيس ، أمس الأربعاء ، أن الوزارة بعثت مذكرة إلى روسيا تطلب الامتناع عن إرسال القافلة الإنسانية الدورية إلى دونباس الخميس .

ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية عن بيرينيس قوله للصحفيين:” في صدد ما ورد إلينا من الجانب الروسي بشأن نيته إرسال ما يسمى بالمساعدات الإنسانية إلى مقاطعتي دونيتسك ولوجانسك في 2 أبريل الجاري، توجهت وزارة الشؤون الخارجية رسميا بطلب الامتناع عن هذه الخطوة”.

وأشار الدبلوماسي إلى أن جميع الشحنات الإنسانية التي ترسل إلى أوكرانيا يجب توثيقها بالشكل الصحيح في نقاط العبور الحدودية التي تخضع لسيطرة كييف.

وقال:” إن وزارة الشؤون الخارجية في أوكرانيا قامت بمسعى دبلوماسي آخر لمطالبة الجانب الروسي الوقف الفوري لانتهاك سيادة أوكرانيا تحت ستار ما يسمى بمساعدات إنسانية”.

يذكر أنه منذ منتصف شهر أغسطس من العام الماضي ، أرسلت وزارة الطوارئ الروسية ما يزيد عن 27 ألف طن من المساعدات الإنسانية، إلى إقليمي لوجانسك ودونيتسك ، وذلك عن طريق إرسال 21 قافلة سيارات شحن حاملة للمساعدات الإنسانية.

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