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حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 2015/4/2

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حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 2015/4/2 حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 2015/4/2
قائد ومغامر هكذا يتميز مواليد برج "الثور" لكنه يشعر دائمًا أنه مركز الكون بلا منازع ما يجعله يتحمل فوق طاقته ويضع على كاهله المزيد من الأعباء هو فى غنى عنها، ولابد أن يراجع أموره من جديد حتى لا يتكبد المزيد من الأعباء هو فى غنى عنها.

توقعات ماغى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى


>هناك أخبار سارة ستأتيك من جانب الحبيب حاول أن تعبر عن فرحتك وامتنانك لما يقدمه لك فهو يراك دائمًا بعين الرضى ويحاول أن يحول جميع عيوبك إلى مميزات، لا تتهاون فى حقه أكثر من ذلك فقد تكون الأمور غير جيدة فى الأيام المقبلة.

على مستوى العلاقات العامة


>تشترك فى الكثير من الأعمال، كن واثق من قدراتك فأنت صاحب الكثير من المواهب التى تجعلك قادرًا على تخطى الصعاب، التفاؤل والمثابرة أكثر أدواتك للتقدم للأمام.

على مستوى الصحة


>ينصحك الطبيب بالبعد عن الانفعالات وضغوط العمل حتى لا تتسبب لك فى بعض المشاكل الصحية وأنت فى غنى عنها، قليل من الراحة والبعد عن الضغوط قادر أن يعبر بك إلى بر الأمان.

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مصر 365

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