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حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 2015/4/2

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حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 2015/4/2 حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 2015/4/2
يتمتع الأسد فى الغابة بصفات تجعله ملك الغابة بلا منازع، لكن هذا لا ينطبق هذا على مواليد برج " الأسد" فهو يتسمون بالغموض والخبث النابع من ضعف شخصيتهم فيحاولون طوال الوقت أن يلجئون للحيل الرخيصة للدفاع عن أنفسهم.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية


>لا تحاول التسلق على أكتاف الآخرين، وحاول الوصول لأهدافك بمجهودك، وسوف تجد أن النتائج فى صالحك، فلن تستطيع أن تستمر فى طريق النجاح بطريقتك السلبية، احرص أن تكون أكثر إيجابية مما أنت علية اليوم.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية


>أفعالك السابقة تسببت فى خسارة الحبيب ولهذا لا تحاول أن تدخل فى جولة علاقة جديدة قبل أن تحسم عيوبك حتى لا تكون النتيجة مماثلة وتكون الخسارة حليفك، هناك فرصة تلوح فى الأفق لتكون شخصا إيجابيا فى علاقة عاطفية جديدة.

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مصر 365

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