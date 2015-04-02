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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 2015/4/2

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 2015/4/2 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 2015/4/2
أصحاب دائما يتسمون بالتردد والانفعال ما يجعلهم عرضه للانتقاد الدائم واللاذع من كل المقربين منه، حاول أن تتريث قدر المستطاع فأنت من الشخصيات القادرة على رسم البهجة على الوجوه.

على مستوى العمل والمال


>يتهمك البعض بالتبذير والإسراف، ولذلك ننصحك بوضع ميزانية لمصروفاتك حتى لا تتعرض لأزمة مادية قد تعصف بك، اجعل حكمتك القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود.

على مستوى العلاقات العامة


>أنت من الشخصيات الاجتماعية بجدارة، تستطيع أن تكتسب الأصدقاء وتصنع ناجحة من العلاقات العامة، حاول استثمار ذلك بالعمل على تطوير مهاراتك لتكتسب فى كل يوم صديق جديد يضع بصمته على حياتك.
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مصر 365

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