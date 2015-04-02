حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 2015/4/2

يعتبر شهر إبريل هو من أجمل الشهور التى تمر على مواليد برج الحمل، ومهما يمرون بأزمات تكون الحلول سهلة وبسيطة مع قليل من الصبر والمثابرة، ودائمًا مواليد هذا البرج يتميزون بالقدرة على مجارة الأمور وتخطى الأزمات والاستفادة قدر المستطاع من المواقف التى يضعون فيها. توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

>الحياة تمنحنا العديد من الفرص الجيدة وعلينا الاستفادة منها للوصول للنجاح المثمر فى مشوارنا الذى نخطط له أن يكون مليء بالسعادة والفرحة، ودائما تفاجئنا الأقدار بما يضفى لمسات أمل على حياتنا مهما كانت الظروف. رؤية ماغى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى الحياة العاطفية لعام 2015

>تشهد هذه الفترة طفرة فى حياتك العاطفية سواء مع الشريك أو الحبيب فقد كانت الأيام الماضية مليئة بالمشاحنات لكن أتت رياح الربيع لتلطيف الأجواء بينكم وتعم الألوان المبهجة الحياة العاطفية بينكم، لا تترد فى قضاء اليوم مع الحبيب فالأجواء ملائمة لوقت جميل.

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شبكةعيونالإخبارية

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