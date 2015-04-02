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حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/4/2

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حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/4/2 حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/4/2
أكثر مواليد يحسبون على مجتمع المثقفين حيث لديهم قدرة فائقة على القراءة والاطلاع ما يجعلهم يحلمون بالمثالية دائمًا ويرون الناس من برج عاجى لا يصل للواقع فى أحيان كثيرة، والنصيحة المقدمة لهم يجب أن يكون هناك توازن بين الواقعية وكلمات الكتب.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية


>أنت شخص عملى أكثر مما يجب وهذا يجعلك تفتقد للكثير من الأمور الإنسانية فى محيط عملك، حاول أن تتعامل بإنسانية قليلاً مع من يحيطون بك وذلك لتكون الأمور متوازنة وتسير فى الخط السليم.

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية


>يفتقد الشريك معك الشعور بالاستقرار والحياة الرومانسية تلبية الطلبات ليست الحل المثالى دائما فناك الكثير من الأمور البسيطة التى يمكنها أن تضفى على الحياة ألوان من السعادة والبهجة، اسع لذلك فالحياة قصيرة ويجب أن تعاش بطريقة سهلة.

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مصر 365

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